Ilary Blasi, le ultime news ad oggi. Ilary Blasi si sta preparando per il Grande Fratello Vip 2017. Nelle immagine del promo del GF Vip 2017 appare assopita mentre sogna il “Grande Fratello Vip 207” che la risveglia. Il reality sta per tornare in prima serata, a settembre, su Canale 5, e dalla spiaggia di Sabaudia la presentatrice cerca di svelare alcuni segreti della seconda edizione. Sdraiata su un divano dorato, di corsa lungo la spiaggia, o travolta da una doccia gelata.

Ilary Blasi, le immagini del promo per il Grande Fratello Vip 2017.

In attesa dei concorrenti, qualche segreto Ilary prova a svelarlo nelle immagini dei promo realizzati sulla sabbia di Sabaudia. Mettendo in mostra, tra l’altro e ancora una volta, il fisico perfetto. Ecco le immagini con scatti dal backstage durante la registrazione del promo.

Il video del promo del Grande Fratello Vip 2017 postato su Instagram.

Da giorni circolano molti rumors sui concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip 2017, molto attesa dai telespettatori, dopo il grande successo dello scorso anno. Si parla di Cristiano Malgioglio, Aida Yespica, Serena Grandi, Alberico Lemme, Simona Izzo, Rosa Perrotta, Cecilia e Jeremias Rodriguez ma ancora nessun concorrente è stato ufficializzato.