Lineablu, anticipazioni di oggi sabato 5 agosto 2017: tappa sull'isola di Ventotene!

Lineablu, anticipazioni di oggi sabato 5 agosto 2017. Una piccola perla di origine vulcanica che racchiude paesaggi incontaminati: il prossimo appuntamento di Lineablu, con Donatella Bianchi, in onda oggi sabato 5 agosto alle 14.00 su Rai1, sarà un viaggio sull’isola di Ventotene, nell’arcipelago pontino, al confine tra le coste del Lazio e quelle della Campania. Imponenti coste rocciose, angoli meravigliosi che si possono raggiungere e ammirare dalla barca, suggestive calette, piscine naturali, canali, vasche e il blu cobalto delle acque profonde: in mare, un periplo alla scoperta delle bellezza della costa.

Un estensione di 1200 mq2, un’altezza di quasi 10 metri, un susseguirsi di dipinti, graffiti, edicole votive e firme: ad appena un chilometro da piazza Castello, la “Cisterna dei Detenuti”, costruita per la raccolta delle acque piovane dai romani, e così denominata per l’uso che ne fecero i Borboni, ricovero per condannati ai lavori forzati, trasferiti sull’isola, per costruire la nuova Ventotene.Classe 2007, aspirante ornitologo: con Francesco Barberini, la sorprendente capacità, se pur giovanissimo, di conoscere e raccontare gli uccelli in modo appassionato e coinvolgente in un luogo importante per lo studio delle migrazioni.

Sott’acqua: nella zona A dell’Area Naturale Marina Protetta Isole di Ventotene e Santo Stefano, la straordinaria ricchezza di vita di questi fondali.Il “luogo simbolo delle radici europee”: sull’isola di Santo Stefano, le attività di messa in sicurezza e il progetto di riqualificazione del vecchio carcere, inaugurato nel 1795, e rimasto attivo sino al 1965, arrivando ad ospitare, nei momenti di picco, anche 900 detenuti.La grande sfida ai rostrati: nelle acque di Ventotene, con Fabio Gallo, nell’ambito dell’ 11° edizione del “Big Fish Tournament”, la pesca, la marcatura ed il rilascio di fantastici esemplari di aguglia imperiale.