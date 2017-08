Nuovi tagli capelli corti estate 2017. Questa stagione vede protagonisti in assoluto i tagli di capelli corti. Versatile e chic è il caschetto scalato, perfetto per chi vuole un taglio di capelli corto ma non vuole optare per una scelta troppo radicale. Il taglio di capelli cortissimo con frangetta laterale dona un aspetto un pò più “rock”. Con l’arrivo dell’estate si sa molte dive dello spettacolo hanno cambiato il proprio look, scegliendo i tagli di capelli corti, anche se è importante ricordare che, quando si sceglie di cambiare il proprio look, bisogna optare per un taglio di capelli che tenga conto delle proporzioni del proprio volto.

Nuovi tagli capelli corti estate 2017: i tagli super glamour!

Tra i tagli di capelli di tendenza per l’estate 2017 ci sono senza dubbio i tagli di capelli corti e medi. Tra i tagli di capelli che stanno spopolando sulle passerelle c’è il pixie cut, un taglio corto e ancora più corto, quasi rasato, ai lati, per un look grintoso e sbarazzino. I tagli di capelli asimmetrici sono senza dubbio gli haircut must have, ma di gran voga sono anche i tagli di capelli a caschetto, ordinati e raffinati, così come sono di tendenza i tagli di capelli a scodella, una variante del caschetto per un look quasi maschile che crea molto fascino.

Tagli capelli e colorazioni estate 2017!

Per quanto riguarda le colorazioni da abbinare ai nuovi tagli di capelli, tra i colori più gettonati ci sono i castani sfumati, miscelati, come come il color caramello, il golden brown ed il castano moka. I tagli di capelli corti ben si adattano anche a tinte quali il biondo platino e le tinte super colorate. Di tendenza tendenza anche le pearl hair, ossia sfumature pastello sui toni del rosa, del glicine, del verde e dell’azzurro su una base chiarissima.

Nuovi tagli capelli corti estate 2017: la gallery con i tagli super glamour! 1 su 23