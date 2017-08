Sereno Variabile Estate, anticipazioni di oggi sabato 5 agosto 2017: viaggio lungo le coste del Cilento!

Sereno Variabile Estate, anticipazioni di oggi sabato 5 agosto 2017. Nuovo appuntamento con il programma itinerante di Rai2 Sereno Variabile Estate. Oggi sabato 5 agosto alle 13.30 su Rai2 andrà in onda una magnifica puntata, che farà tappa lungo le coste del Cilento. Accompagnati da Osvaldo Bevilacqua si visiteranno alcune rinomate località balneari della provincia di Salerno come Pisciotta e Palinuro. Si conosceranno alcuni subacquei che racconteranno delle immersioni nei diversi fondali della costa di Palinuro, costellati di cavità sommerse e ricchi di coralli, molluschi e diverse specie di pesci e crostacei. Si assisterà alla tradizionale preparazione delle alici di Menaica che vengono conservate sotto sale e scopriremo alcuni piatti della locale cucina marinara.

Nel borgo di Pisciotta Osvaldo visiterà un suggestivo e antico frantoio risalente al 1707 che è stato recuperato dopo anni di abbandono e intervisterà un giovane imprenditore che gli parlerà della produzione olearia e delle qualità dell’olio ricavato dall’oliva pisciottana. Nei dintorni del borgo abbandonato di S. Severino si incontrerà un gruppo di escursionisti in cammino sui suggestivi sentieri che si snodano lungo la costa, immersi in uno spettacolare paesaggio, cornice ideale per trekking e passeggiate.

Dopo aver seguito alcune fasi dell’addestramento dei cani di salvataggio e aver ascoltato i consigli della Guardia Costiera, ci si recherà nella spiaggia del Buon dormire, così chiamata perché un tempo rifugio delle barche dei pescatori durante le notti di tempesta.Infine Osvaldo incontrerà uno chef che presenterà alcune ricette della cucina tipica del Cilento, da tutti riconosciuto come luogo di nascita della dieta mediterranea, in cui sono protagonisti le verdure, il pesce e in particolare le alici di Pisciotta.