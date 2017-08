Temptation Island 2017 Ed. 4: Raffaella Mennoia svela la verità sul matrimonio annunciato!

Temptation Island 2017 Ed. 4. le ultime news. L’autrice di Temptation Island Raffaella Mennoia ha deciso di rispondere alle numerose richieste ricevute a mezzo social. Qualche settimana fa, dopo la pubblicazione di un post da parte della Mennoia, il pubblico che ha seguito con grande entusiasmo il reality di successo di Canale 5 si aspettava che sarebbe stato celebrato il matrimonio di una delle coppie di fidanzati. Quando le nozze non si sono verificate, i fans sui profili della trasmissione e su quelli dei vari autori hanno cominciato ad inviare tantissimi messaggi per ricevere un chiarimento.

Temptation Island 2017 Ed. 4, le news. Raffaella Mennoia svela la verità sul matrimonio annunciato!

A distanza di qualche giorno dalla messa in onda dell’ultima puntata di Temptation Island 2017, è stata proprio la Mennoia a spiegare la situazione e l’equivoco che si è verificato: “La foto da me pubblicata si riferiva ad un matrimonio. Non ho mai scritto niente che facesse pensare al mio lavoro, né, tanto meno, ho bisogno di prendere in giro nessuno di quelli che mi seguono”, ci ha tenuto a precisare la Mennoia.