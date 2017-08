Uomini e Donne, le ultime news su Giorgio e Gemma ad oggi, 5 agosto 2017

Novità riguardano Giorgio e Gemma, protagonisti del Trono Over della scorsa edizione del programma che hanno fatto sognare ad occhi aperti milioni di fan. I due non stanno più insieme, ma le loro vicende continuano ad appassionare i fan, che sperano in un ritorno di fiamma. Pare, però, che Giorgio abbia una nuova fiamma: il “gabbiano” George, infatti, è stato avvistato, in base a quanto si legge dal sito Isa e Chia, per le strade della sua città, Arezzo, mentre passeggiava con una bella donna bionda. E se fosse amore non vedremo più Giorgio a Uomini e Donne? Si attendono conferme ufficiali. Sarà per questo che Giorgio al Di Più aveva confidato di non sapere se sarebbe tornato a Uomini e Donne? La ragione ufficiale consisteva in impegni presi dal Gabbiano, che è impegnato a scrivere un’autobiografia in cui si parla anche di Gemma…

Gemma e Giorgio, c’è crisi tra Gemma e Marco?

Che Giorgio stia frequentando un’altra donna o meno non si sa, ma il tronista, sulla sua pagina Facebook, ha scritto una frase che potrebbe essere riferita a Gemma: “C’è un solo modo per vivere dignitosamente: fare le proprie scelte, accettare le conseguenze e non voltarsi mai indietro”. Secondo alcuni rumors, inoltre, tra Gemma e Marco c’è aria di crisi. Cosa accadrà?

Gemma e Giorgio, Gemma attaccata da Barbara De Santi.

Gemma, intanto, nei giorni scorsi è stata attaccata da Barbara De Santi durante un’intervista al Di Più. Ecco le parole di Barbara riferite a Gemma: “Prima che tu ti inventassi la storiella di amare Giorgio la protagonista femminile della trasmissione ero io. Ero giovane e bella e questo non ti andava giù”. Gemma, da gran dama, non ha risposto alle provocazioni.