A sua immagine, anticipazioni della puntata di oggi domenica 6 agosto 2017 in onda su Rai1

A sua immagine, anticipazioni di oggi domenica 6 agosto 2017. È arrivato il mese d’agosto e con lui sono arrivate le vacanze. E proprio di vacanze si parlerà, ma non delle solite, nella puntata di A Sua Immagine, in onda domenica 6 agosto alle 10.30 su Rai1. Si racconterà l’estate di chi decide di dedicarsi agli altri e magari proprio a chi le famose vacanze neanche sa cosa sono. In studio ci saranno don Gino Rigoldi, cappellano dell’Istituto penale per minorenni “C. Beccaria” di Milano, Manuela Bondielli, presidente dell’associazione “Gli amici di Elsa” onlus, di cui presto si conoscerà la storia e Ivan Agatiello, che ha passato l’estate scorsa come volontario nelle Filippine. Con loro si parlerà di come questo periodo possa essere destinato non soltanto al divertimento e al riposo, ma anche alla solidarietà nei confronti degli altri.

Alle 10.55 la linea passerà alla Santa Messa, come sempre in onda in diretta su Rai1. La celebrazione eucaristica di questa settimana verrà trasmessa dalla chiesa Santa Maria Assunta a Castel di Sangro (AQ). La regia della ripresa televisiva sarà affidata a Michele Totaro, mentre il commento sarà di Simona de Santis. Subito dopo la celebrazione eucaristica si tornerà in studio, in attesa come ogni domenica della preghiera mariana dell’Angelus recitata alle 12.00 da Francesco in piazza San Pietro.