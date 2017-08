Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 6 agosto 2017: Rita Bernardini fa visita al carcere di San Cataldo. Prosegue la Carovana della Giustizia, iniziativa del Partito Radicale che in questi giorni opera in Sicilia. Nei giorni scorsi, Rita Bernardini ed altri esponenti del partito hanno visitato il carcere di San Cataldo, una struttura con diverse criticità. A denunciare le condizioni in cui versa quest’istituto di pena è la stessa Bernardini: “Quella di San Cataldo è una struttura carceraria fatiscente e senza risorse finalizzate al trattamento rieducativo, manca il lavoro. Ci sono condannati definitivi quasi tutti molto giovani che devono scontare pochi anni di pena. Non c’è lavoro per i detenuti, sembra di essere in una fabbrica dismessa. Da quando siamo venuti a visitare San Cataldo con il compagno radicale Gianmarco Ciccarelli nel 2012 la situazione non è cambiata, ci troviamo nella stessa condizione di totale illegalità”.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 6 agosto 2017: emergenza caldo a Bologna.

In Italia continua ad esserci il grande caldo, ed a patire in particolar modo dell’emergenza sono i detenuti. Nelle celle del carcere di Bologna Dozza non possono essere installati ventilatori, in quanto, per ragioni di sicurezza, non sono previste prese elettriche. L’unico modo per fare avere ai detenuti un po’ di sollievo è permettere loro di immergere i piedi in secchi colmi d’acqua fredda. A peggiorare le condizioni dei detenuti, è la condizione di sovraffollamento: al Dozza ci sono circa 200 detenuti in più.