Caterina Balivo, le ultime news gossip ad oggi 6 agosto 2017

Caterina Balivo, le ultime news gossip. La bellissima conduttrice Caterina Balivo ad ottobre tornerà al timone del programma di successo di Rai2 Detto Fatto. Secondo le indiscrezioni lanciate nelle ultime ore, la partenza del programma, prevista per settembre, potrebbe slittare. Stando a quanto riferito da Alberto Dandolo su Dagospia e riportato da Reality Show, potrebbe anche saltare la sostituzione per un mese di Serena Rossi, prevista appunto per il mese di settembre. Fabio Fazio avrebbe richiesto l’allargamento dello studio di Che tempo che fa, che ingloberà quello confinante di Detto fatto. In questo modo, per ricreare la nuova struttura del programma pomeridiano ci potrebbero volere 5 settimane, tempo occorrente alla Balivo per terminare il periodo di maternità e tornare a lavoro. Per ora la notizia non è stata confermata.

Caterina Balivo, le ultime bellissime foto su Instagram.

Intanto, la bella Caterina sta trascorrendo in grande relax gli ultimi giorni della sua gravidanza, ed è apparsa in splendida forma con dei bellissimi abiti, eleganti ed allo stesso tempo comodi, come lei stessa sottolinea in uno degli ultimi post pubblicati su Instagram: “Tramonti, abiti perfetti, la mia baby che scalpita e la pancia che cresce… grazie alle mie amiche parigine di @enviedefraise sono riuscita a non perdere mai il gusto per i look sofisticati ma comodi, le mie amiche dagli USA me ne avevano parlato e così ho provato anche io questo brand e qui vi mostro i tre look che ho creato, su #caterinasecrets trovate tutti gli scatti, tutti i link anche su #InstaStories! #caterinabalivo #ad #enviedefraise #premaman #mumtobe #babybumpstyle #maternity #gravidanza”.