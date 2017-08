Guida tv completa di domenica 6 agosto 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questa domenica sulla prima serata delle tre reti nazionali. Rai 1 ripropone gli episodi della terza serie di Un passo dal cielo 3, con Terence Hill. Secondo le anticipazioni ufficiali, la polizia indaga su un caso di un uomo trovato morto, ma il camion su cui viaggiava è sparito. Che la sparizione sia legata al materiale che trasportava il camion? La polizia indaga, ma Pietro non c’è: è fuori San Candido per fare alcune indagini. Che abbia scoperto qualcosa sul figlio di Natasha? Vincenzo, intanto, ha iniziato a frequentare Silvia, ma ha capito subito che la storia non funziona.

Su Rai 2 vedremo le gare dei Mondiali di atletica, le semifinali degli 800 metri maschili, la finale del salto con l’asta femminile, la finale del lancio del peso maschile, le semifinali dei 110 metri ad ostacoli maschili, la finale dei 100 metri femminile. Su Rai 3 andrà in onda il film Punto d’impatto. Due uomini sono in cima a un grattacielo: uno ha deciso di suicidarsi, mentre l’altro cerca di dissuaderlo.

Guida tv di questa sera domenica 6 agosto 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Sulle reti Mediaset le anticipazioni e le news sul prime time mostrano su Retequattro vedremo il film The 33. Su Canale5 andrà in onda il film di (e con) Leonardo Pieraccioni Ti amo in tutte le lingue del mondo. Gilberto scopre che la moglie ha un amante. La notizia lo butta in depressione, ed intanto deve respingere le avance di una sua alunna, Paolina, innamorata di lei. Pian piano, Gilberto supera la fine del suo matrimonio, e si innamora di una donna. Non sa, però, che è questa è la madre di Paolina… Su Italia 1 vedremo il film Poliziotti fuori – Due sbirri a piede libero. La7 propone il film Era mio padre, con Tom Hanks, Paul Newman. Il gangster John Rooney ha preso il controllo di tutte le attività illecite della cittadina.