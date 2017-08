Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 7 agosto 2017

Il Segreto, la trama e le anticipazioni di domani, 7 agosto 2017: il matrimonio tra Carmelo e Mencia. Incomincia domani, 7 agosto 2017, una nuova settimana da trascorrere in compagnia della soap di Canale 5 Il Segreto. Scopriamo cosa svelano le anticipazioni ufficiali sulla puntata di domani. È finalmente giunto il tanto atteso giorno delle nozze tra Carmelo e Mencia ma non senza preoccupazioni: l’incubo di attentati da parte dei fanatici non è molto lontano della realtà. Fortunatamente, il matrimonio si svolge in tutta tranquillità e finalmente la coppia diventa marito e moglie.

Il Segreto, la trama e le anticipazioni di domani, 7 agosto 2017: il terribile piano di Cristobal.

Cristobal non accenna a placare la sua sete di vendetta. L’uomo ha oramai ottenuto la sottomissione di Emilia, che teme per la vita del marito Alfonso chiuso in carcere. La sua vendetta contro Francisca, infatti, non finisce qui: il militare decide di puntare il dito contro Raimundo, il padre di Emilia. Riuscirà Cristobal a portare a termine il suo terribile piano? Camila, intanto, continua a vivere un incubo: è minacciata da Nertor e, temendo che Hernando decida di allontanarla, continua a nascondergli la verità.