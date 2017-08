Linea Verde Estate, anticipazioni di oggi domenica 6 agosto 2017: tappa in Romagna!

Linea Verde Estate, anticipazioni di oggi domenica 6 agosto 2017. Una nuova puntata del programma itinerante di successo della domenica di Rai1, Linea Verde Estate, andrà in onda oggi domenica 6 agosto 2017. Prosegue come sempre l’affascinante viaggio di Linea Verde lungo lo Stivale, ed oggi domenica 6 agosto alle 12.20 su Rai1 Federico Quaranta e Federica De Denaro si trasferiranno in Romagna, la terra tanto amata da Tonino Guerra. Un viaggio tra le grandi tradizioni gastronomiche, alla scoperta di prodotti caseari come lo squacquerone ed il formaggio di fossa.

Linea Verde Estate, anticipazioni di oggi domenica 6 agosto 2017

Dalla tradizione all’innovazione con la raccolta e trasformazione delle pesche in quello che è considerato il triangolo d’oro della frutticoltura italiana, Cesena-Ravenna-Forlì. Non mancheranno, però, paesaggi suggestivi come il Parco della Vena del Gesso romagnolo. Infine, immancabili, le regine delle colline di queste zone: le vacche romagnole. Questo e molto altro a Linea Verde Estate.