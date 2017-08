Sereno Variabile Estate, anticipazioni di oggi domenica 6 agosto 2017: trasferta all'Argentario in Toscana!

Sereno Variabile Estate, anticipazioni di oggi domenica 6 agosto 2017. Trasferta in Toscana, in provincia di Grosseto, per le troupe di Sereno Variabile Estate nella puntata in onda domenica 6 agosto alla 13.45 su Rai2. Protagonista della trasmissione condotta da Osvaldo Bevilacqua sarà l’Argentario con le sue due principali località turistiche, Porto Ercole e Porto S. Stefano. Passeggiando tra le strade antiche del borgo vecchio di Porto Ercole si conosceranno la chiesa di S. Erasmo e della Rocca, e il legame con Caravaggio, il “pittore maledetto” morto proprio qui, e a cui è dedicato un percorso storico turistico.

Poi Bevilacqua entrerà in uno strano ambiente chiamato la “sgalera”, che appare come un antico covo di pirati, con tanto di spade, armi, forzieri ricolmi di gioielli, luogo in cui ogni anno si svolge una divertente caccia al tesoro animata da corsari e bucanieri.Giunto a Porto S. Stefano, una simpatica cuoca illustrerà alcuni piatti della cucina tradizionale marinara e racconterà del popolare Palio dei Rioni che a Ferragosto anima le acque della località. Salendo sulle pendici del Monte Argentario si visiterà infine il monastero fondato nel 1737 come primo ritiro dei Padri Missionari Passionisti, un luogo di pace e di silenzio.