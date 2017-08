Tagli capelli corti: la gallery con i tagli da imitare nell’estate 2017!

Tagli capelli estate 2017: i tagli corti ed i caschetti. Tra i tagli di capelli di tendenza per l’estate 2017 predominano senza dubbio i tagli di capelli corti e quelli medi. Di gran moda, tra i tagli di capelli di tendenza, sono i caschetti, in particolare i wob. Per quanto riguarda i tagli di capelli medi, sì ai volumi e sì alle treccine. Volumi e treccine si possono anche combinare insieme. I tagli di capelli medi, inoltre, possono essere volumizzati con le flat waves, ovvero le onde piatte, ideali per chi non vuole puntare su un volume eccessivo. Questi tipi di onde rendono i tagli di capelli fluidi, armonici. I tagli di capelli impreziositi dalle flat waves donano un effetto chic e naturale, ed inoltre questo tipo di onde sono facili da realizzare.

Tagli capelli estate 2017: impazzano i tagli di capelli corti e i pixie cut.

Tra le tendenze per i tagli di capelli dell’Estate 2017 ci sono in primissimo piano i tagli corti, i pixie cut, dai più corti a quelli con ciuffo allungato, i long pixie. Tagli femminili, eleganti, sbarazzini, e pratici sono i must have tra le tendenze capelli dell’estate 2017. Di gran voga sono i tagli di capelli cortissimi, quasi rasati. Indipendentemente dall’età, di sicuro chi scegli i tagli di capelli corti è una donna di carattere. Tra le stars dello showbitz che non hanno saputo resistere ai tagli di capelli cortissimi quasi rasati, facendo una scelta netta e decisa, c’è l’attrice Kristen Stewart, che ha mostrato un taglio rasatissimo con i capelli tinti di colore oro.

