Beautiful anticipazioni future e puntate americane – Mentre in Italia Beautiful ha preso una vacanza estiva fino al 21 agosto 2017, negli USA le puntate stanno continuando ad andare in onda e con grandi colpi di scena e scenari inattesi. Eric ha chiesto il divorzio a Quinn! La donna successivamente ha fatto il possibile per convincere il marito a ripensarci e ha tentato inutilmente il tutto per tutto. Ora il patriarca della Forrester vede solo l’amica Sheila, la donna che gli ha aperto gli occhi e che gli è sempre stata vicina. Sarà lei a prendere il posto della Fuller? Non aspetterà molto a fare la sua mossa ed ora che Eric è tornato ad essere lo scapolo d’oro di Los Angeles gli chiederà di sposarlo. Non sappiamo quale sarà la risposta ma è probabile che sarà un sì.

Beautiful anticipazioni future e puntate americane: la nuova pretendente al ‘matriarcato’, Sheila…

Secondo le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful, tutto fa pensare che Eric sposerà Sheila Carter. Perchè? Perchè il vecchio Forrester è sempre stato affascinato dalle donne dal carattere forte e senza troppi scrupoli, tipo Quinn. E non si è mai curato dell’opinione della famiglia, anche se gli si opponeva al completo, con tutte le sue forze, lottando per il suo amore ogni volta anche a costo di rimanere solo. Quindi non sarà di certo un ostacolo l’avere Steffy, Rick, Ridge e tutti gli altri contro Sheila. E poi quest’ultima gli è sempre stata accanto nelle recenti puntate, praticamente ha passato con lei ogni momento della sua vita.