Stasera, 7 agosto 2017, ci sarà un’eclissi di luna parziale visibile anche in Italia (si vedrà in Asia, in Africa orientale, mentre non sarà visibile in America, dove sarà ancora giorno nelle ore dell’eclissi). L’inizio è previsto per le 19.23, mentre il momento in cui essa sarà più visibile è alle 20.20. L’eclissi si concluderà alle 21.18. L’eclissi in Italia sarà visibile in particolar modo al Sud, guardando ad Est. La luna sarà bassa, quindi potrà essere ammirata in luoghi in cui non vi siano palazzi troppo alti o montagne che ne impediscono la vista. L’eclissi potrà esser ammirata anche ad occhio nudo.

Eclissi di sole, appuntamento il 21 agosto 2017 negli Stati Uniti.

Una spettacolare eclissi di sole, invece potrà essere ammirata il 21 agosto negli Stati Uniti. L’eclissi solare durerà ben 2 minuti e 40 secondi, e si vedrà dal Sud Carolina fino all’Oregon. Il punto in cui si potrà meglio ammirare l’eclissi sarà la città di Madras, dove lo spettacolo si ammira a partire dalle ore 9.06 fino alle ore 10.19. Negli Stati Uniti è boom di prenotazioni da parte di appassionati provenienti da tutte le parti del mondo per poter ammirare uno degli spettacoli più belli che la natura offre.