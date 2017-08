Guida tv: tutti i programmi tv di oggi, lunedì 7 agosto 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7

Guida tv completa di lunedì 7 agosto 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questa lunedì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmesso il varietà Reazione a catena, che anche quest’anno sbarca in prima serata. Ci saranno due squadre pronte a sfidarsi:‘I tre di denari ed ‘I parenti stretti che, nel corso della passata stagione televisiva del preserale, si sono distinte più di tutte per il numero di puntate disputate e per il montepremi complessivamente vinto. La squadra sconfitta al termine di questo primo incontro affronterà nella seconda puntata la squadra de ‘Le intese a distanza, i campioni in carica di “Reazione a catena. Su Rai 2 andranno in onda i Mondiali 2017 di atletica, e vedremo le semifinali 800 metri maschili, la finale di salto con l’asta femminile, la finale di lancio del peso maschile, le semifinali 110 metri ad ostacoli maschile e la finale 100 metri maschile. Su Rai 3 andrà in onda il film Punto di impatto.

Guida tv di questa sera lunedì 7 agosto 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La 7.

Sulle reti Mediaset le anticipazioni e le news sul prime time mostrano su Retequattro, alle ore 21:15, il film Asso, con Adriano Celentano. Asso è un bravissimo giocatore di poker ma, durante la prima notte di nozze, va a giocare per l’ultima volta: vuole poi dedicarsi alla moglie ed alla famiglia e non più al gioco. Asso vince ma, al ritorno a casa lungo i Navigli, viene ucciso… Su Canale 5 alle Scusa ma mi piace tuo padre. Due famiglie vicine di casa, gli Ostroff ed i Walling, sono diventate molto amiche, ma la figlia degli Ostroff si innamora di papà Walling. Su Italia 1, sempre alle 21:10, propone il serial Chicago P.D., gli episodi Una storia torbida, Una bambina abbandonata e Giustizia. Ancora alla stessa ora, la rete generalista di Cairo, La7, manda in onda Josephine, Angie Gardien – La prof., una serie tv di Laurent Chouchan con Mimie Mathy.