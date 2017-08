Il Segreto, la trama e le anticipazioni dell' 8 agosto 2017

Il Segreto, le trame e le anticipazioni dell’8 agosto 2017: Cristobal indaga su Raimundo. Domani, martedì 8 agosto 2017, andrà in onda una nuova puntata della soap Il Segreto. Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni ufficiali. Continua, pungente e spietata, la vendetta di Cristobal, che decide di puntare il dito contro Raimundo. Il militare inzizia ad indagare sulla vita del padre di Emilia, e coinvolge anche Don Berengario. Donna Francisca è sempre più preoccupata: Cristobal sembra essere intenzionato a distruggere tutta la famiglia Ulloa, e se qualcuno non lo fermerà riuscirà nel suo intento, in quanto è davvero un uomo senza scrupoli.

Il Segreto, le trame e le anticipazioni dell’8 agosto 2017: Dolores mette in guardia Hernando.

Camila continua a fingere di andare d’accordo con il “cugino” Nestor, ed intanto cerca di allontanare le nuvole che si erano create con Hernando, anche se, ben presto, Dolores avverte Hernando: il comportamento di Camila e di Nestor è molto strano: litigano quando sono soli e sembrano andare d’amore e d’accordo quando sono in compagnia. Che stiano nascondendo qualcosa? Alfonso, intanto, chiede ad Emilia di riferire ai parenti ed agli amici di non volere visite in carcere.