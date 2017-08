Il Segreto, le trame e le anticipazioni della settimana dal 7 al 13 luglio 2017

Il Segreto, la trama e le anticipazioni della settimana dal 7 al 13 luglio 2017: la cena romantica tra Cristobal ed Emilia. Inizia domani un’altra settimana in compagnia della soap Il Segreto, in onda tutti i giorni su Canale 5 alle ore 18.45. Saranno molti i colpi di scena cui assisteremo durante questa settimana, e vedremo anche dei momenti molto drammatici. Cristobal prosegue nell’attuare il suo piano rivolto alla conquista di Emilia, ed organizza una cena romantica con la donna. Emilia accetta l’invito: ha paura che, rifiutando, il militare possa vendicarsi contro Alfonso. Durante la cena, Emilia sviene misteriosamente dopo aver bevuto del vino: che Cristobal l’abbia narcotizzata per potersi approfittare di lei? Questo è il terribile pensiero di Emilia che, una volta rinvenuta, fugge.

Il Segreto, la trama e le anticipazioni della settimana dal 7 al 13 luglio 2017: la rivelazione di Camila.

Nestor continua a minacciare Camila ma la donna, non potendone più di tutta questa pressione, rivela al suo ex fidanzato la verità: la figlia Belen è morta sulla nave che l’avrebbe dovuta portare in Spagna. Nestor, nell’udire queste parole, diventa furioso. Un’altra brutta notizia sconvolge, in questa settimana, gli appassionati del Segreto, che devono dire addio ad un’altra protagonista. Carmelo e Mencia, felicemente sposati, stanno per partire per la luna di miele, ma Mencia si accascia a terra e muore improvvisamente…