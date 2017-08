Karina Cascella, il bellissimo post che commuove il web! Le news ad oggi 7 agosto 2017

Karina Cascella, le news ad oggi 7 agosto 2017. La bellissima Karina Cascella, nota al grande pubblico per la sua presenza come opinionista nel programma di successo di Maria De Filippi Uomini e Donne, ieri ha voluto condividere con i tanti followers che la seguono su Instagram un post molto commovente, dedicato alla madre, scomparsa ormai da parecchi anni. Parole d’amore profondo quelle di Karina per una madre andata via troppo presto, senza aver potuto condividere con lei i momenti più importanti della sua vita, ma la cui presenza per lei è sempre viva nel cuore e nel ricordo.

Scrive la Cascella: “Poi ritrovi una foto così e con gli occhi pieni di lacrime senti di dover dire qualcosa..senti di dover raccontare che donna è stata la tua mamma. Questa foto mi fa piangere tanto, tantissimo, perché era un giorno importante. Avevo vinto un premio per il miglior tema della scuola, frequentavo la quinta elementare e c’era la premiazione…un bouquet di fiori e una piccola borsa di studio.Mi sentivo fiera di me, ma più che altro ero contenta perché sapevo che lei sarebbe stata orgogliosissima della sua bambina”.

Karina Cascella, il bellissimo post che commuove il web!

“Solo che…Vedete, la sua espressione era quasi sempre così, triste, pensierosa, malinconica.Quanto ho lottato per lei, per noi e la cosa che mi fa più arrabbiare è che io quella battaglia l’ho persa, perché lei dopo la morte di mio padre ha avuto fretta, tanta fretta di raggiungerlo.Ho fatto tutto quello che potevo, tutto quello che una bambina avrebbe potuto fare…ma una sera al tramonto lei è andata via. Mi sei mancata quando ho messo al mondo la mia bambina, mi sei mancata quando Sunny ha messo al mondo Caterina, mi sei mancata quando la mia famiglia si è sgretolata, mi sei mancata quando a gattoni cercavo di tornare a camminare. Mi mancherai per tutto il resto della mia vita, in tutti i miei giorni, in tutto quello che farò è che vorrò fare, in tutto quello che sarà Ginevra. Mi mancherai. Io e Ginevra ti porteremo con noi per sempre”.

