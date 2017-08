Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, le ultime news. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si mostrano felici e bellissimi su Instagram. La nota conduttrice ha pubblicato una splendida ed intensa immagine con il marito, accompagnata dalla didascalia e dedica:”Non importa dove sei…ma con chi…vi abbraccio #mariage #smile #love”. La foto è piaciuta moltissimo ai followers di Michelle ottenendo più di 89mila like.

La splendida foto di Michelle e Tomaso su Instagram.

Non importa dove sei…ma con chi…vi abbraccio ❤️❤️❤️ #mariage #smile #love @therealtrussardigram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram) in data: 5 Ago 2017 alle ore 08:09 PDT

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, le ultime news ad oggi 7 agosto 2017.

In autunno li vedremo anche in tv insieme. Maria De Filippi ha infatti annunciato che prenderanno parte a “C’è posta per te“. Sarà l’atteso esordio in tv di una delle coppie più amate dal pubblico italiano. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, che è sempre stato restio ad apparire nel piccolo schermo, insieme saranno protagonisti di una puntata. Non ci resta che attendere per vederli insieme anche sul piccolo schermo!