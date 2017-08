Robert Pattinson e Katy Perry a cena insieme! Le ultime news gossip ad oggi 7 agosto 2017

Robert Pattinson e Katy Perry a cena insieme! Secondo i rumors delle ultime ore, Robert Pattinson starebbe frequentando la bellissima ed affascinante cantante Katy Perry. Lo sostiene Tmz, che ha immortalato i due mentre cenavano in un hotel a West Hollywood, in California. La popstar americana è sentimentalmente libera dopo la fine della storia con Orlando Bloom.

Robert Pattinson e Katy Perry, le ultime news gossip ad oggi 7 agosto 2017.

Nonostante i media americani siano convinti che Pattinson sia ancora fidanzato con FKA Twigs, le immagini mostrano una grande complicità tra l’attore e Katy Perry riaccendono il gossip che circola da anni: si parla infatti di un solido rapporto tra i due che andrebbe oltre la semplice amicizia. La cena al “Sunset Tower Hotel” del 5 agosto, consumata in compagnia di poche altre persone, confermerebbe un loro avvicinamento. Per ora i diretti interessati non hanno confermato la notizia.