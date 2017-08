Tagli capelli cortissimi e colorazioni estate 2017: i trends capelli per stupire e conquistare!

Tagli capelli cortissimi e colorazioni estate 2017: i trends capelli per la nuova stagione. Tagli di capelli cortissimi per Cara Delevingne, Katy Perry, Kristen Stewart. Tagli rasati per la Delevingne e per la Stewart, pixie cut per la cantante Katy Perry. I tagli cortissimi quasi rasati sono uno dei trends capelli dell’estate 2017, da abbinare a colorazioni originali che non passano inosservate.

Tra le colorazioni capelli di tendenza per l’estate il biondo ghiaccio spopola sui tagli cortissimi, come quelli delle tre bellissime dive dello spettacolo. La Delevingne e la Stewart hanno scelto dei tagli “chop cut“, dall’inglese colpo d’ascia che richiama la tecnica del taglio, con sforbiciate nette, mentre la Perry ha optato per un pixie cut di grande tendenza, e ad un trucco molto marcato, come quello in foto, per un’immagine di grande impatto visivo. Per essere originali e stupire con il proprio look, spazio anche a colorazioni originali e non convenzionali, come il rosa, il fucsia, il glicine. Di sicuro i tagli capelli cortissimi sono una scelta radicale, e si adattano in particolare a visi esili e dai lineamenti delicati, e rappresentano una delle mode capelli dell’estate 2017!

