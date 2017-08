Tagli capelli estate 2017: la gallery con i tagli più pratici e di moda della stagione!

Tagli capelli estate 2017. I più comodi e freschi per l’estate sono senza dubbio i tagli di capelli corti, facili da gestire e velocissimi da lavare. I tagli di capelli più confortevoli e anti-caldo sono il pixie cut e l’ob-swag. Si tratta di un bob, scalatissimo, sbarazzino e con protagonista una frangia lunga e voluminosa che sfiora lo sguardo. Lunghezza media, taglio scalato e frangia lunga: questi i tre protagonisti del taglio del momento.

Tagli capelli estate 2017: i tagli più pratici e freschi per combattere il caldo!

Si registra, in particolar modo, un ritorno agli anni Ottanta che prevede chiome voluminose e spettinate, per un effetto sprint e sbarazzino. Di estrema tendenza sono, infatti, i tagli di capelli che coniugano i due grandi protagonisti della stagione: i tagli di capelli corti ed il volume. Sulle passerelle, infatti, abbiamo visto sfilare modelle con tagli di capelli corti e ricci, ciuffi voluminosi, scalature che donano graziosi effetti spettinati.

Tagli di capelli estate 2017, tutti i tagli di capelli di tendenza per l’estate!

Tra i tagli di capelli corti per l’estate 2017 ci sono sicuramente i caschetti, e la moda vorrebbe che essi siano in particolar modo mosso. La parola d’ordine è volume. movimento, creatività e fantasia, ed ecco che i normali caschetti si trasformano in tagli di capelli particolari come l’ob shag, il gender cut, il blunt cut ed il bowl cut.

