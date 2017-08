Tempesta d’Amore Anticipazioni e tutte le trame delle puntate di lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 agosto 2017 – «L’anello di Clara: una commedia degli equivoci!» – Secondo le anticipazioni di Tempesta d’Amore, Clara perde il suo anello di fidanzamento, anche se in seguito il prezioso verrà ritrovato da André per caso. Questo scatena tutta una serie di equivoci che infatti porteranno Melli a credere che il Konopka la voglia addirittura sposare.

Tempesta d’Amore Anticipazioni e tutte le trame delle puntate di lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 agosto 2017 – Amnesia selettiva!

Charlotte in fin di vita, viene soccorsa e si risveglia in ospedale. Michael si renderà presto conto che la Saalfeld ha perso la memoria a causa del colpo ricevuto alla testa durante la caduta. Strano ma vero, come riportano le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, l’amnesia di Charlotte non sarà totale ma soltanto parziale, la donna infatti ha dimenticato solo gli ultimi venti anni della sua vita. Tina è molto preoccupata per le sorti del bambino che sta aspettando. Adrian aiuta William a organizzare le sue nozze e a scrivere i suoi voti nuziali. Michael viene a sapere della relazione clandestina che sua moglie ha avuto con Nils Heinemann!