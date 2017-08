Temptation Island 2017 Ed. 4, Filippo Bisciglia racconta i segreti delle coppie del reality!

Temptation Island 2017 Ed. 4, Filippo Bisciglia si racconta. Dopo la fine di “Temptation Island” Filippo Bisciglia festeggia il successo della trasmissione e rivela a “Tv Sorrisi e Canzoni” i segreti delle coppie. Su Antonio e Veronica Bisciglia dichiara: “Sono entrati perché lei doveva capire quanto pesasse il passato di lui, padre di due figli con due relazioni diverse. Poi invece il problema è stato un altro: Jessica, la tentatrice. Dopo un falò tremendo si sono riuniti”. Quanto a Riccardo e Camilla, spiega: “Sono la coppia classica dei ragazzi di oggi, litigano per cose futili. Sono arrivati gelosissimi e sono usciti più gelosi di prima. Lui vorrebbe sposarsela subito, ho provato a fermarli, sono ancora troppo giovani….”. Alessio e Valeria dopo Carmen sono cambiati? “Sono più solidi, dialogano, si dicono le cose”.

Filippo Bisciglia parla delle coppie di Temptation Island 2017 Ed. 4.

Su Nicola e Sara dichiara: “Nicola non è un maschilista e Sara è la sua bambina”. Francesco e Selvaggia hanno litigato tanto: “Si sono insultati ma alla fine hanno fatto pace. Sono arrivati a un punto in cui o ‘quagliano’ o basta. Non ho mai riso tanto in vita mia come con Francesco. Chiudeva a chiave le valigie, aveva paura che gli rubassero le cose”. Su Ruben e Francesca confessa: “Lei ha spinto tantissimo per tornare con lui, si è resa conto di averlo trattato male ma è l’uomo che ama”.