Temptation Island 4 Ed. 2017 Gossip e News – Fulmine a ciel sereno proprio mentre Desirée sembra tessere le lodi alla relazione tra Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo. Ecco in breve il colpo di scena. Dopo la registrazione delle puntate di TI, Desirée non ha più visto né sentito Chiofalo. Anzi, ha confidato a Fanpage di essersi chiarita con la fidanzata Selvaggia. Sarebbe stata proprio la compagna di Francesco a cercarla. Vediamo insieme cosa è successo

Temptation Island 4 Ed. 2017 Gossip e News – Desirée dichiara…

“Selvaggia mi ha mandato un sms quando il programma è finito. C’era scritto: ‘Guarda che a Francesco non saresti piaciuta a causa del tuo stile di vita’. Le ho chiesto subito di chiamarmi perché potesse dirmi a voce quanto voleva dirmi. Siamo state serene entrambe. Le ho spiegato le mie ragioni e lei mi ha detto che aveva visto Francesco abbastanza preso da me. Le ho garantito che poteva stare tranquilla perché, fuori da quel villaggio, ho la mia vita e le ho assicurato che Francesco la ama: lo dimostra il fatto che, pur avendo provato io a spingere fino alla fine per metterlo alla prova, lui è sempre rimasto corretto. Contro Selvaggia non ho nulla. Non si è visto, ad esempio, che bacchettavo Francesco quando esagerava durante i suoi sfoghi o quando le ha dato della mantenuta. Non credo che dureranno, penso che Selvaggia a lungo andare lo lascerà”.