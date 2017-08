Uomini e Donne anticipazioni gossip e news: Come sempre a fine agosto iniziano le riprese della nuova stagione di Uomini e Donne e tutti gli aficionados del salotto dell’amore di Maria De Filippi si domandano chi saranno i nuovi protagonisti. Il toto tronista è già iniziato a giugno e tante sono le ipotesi che circolano in rete. Tra i più accreditati, come del resto succede ogni anno, ci sono gli ex corteggiatori, come Giulia Latini e Mariano Catanzaro. Un nome più di tutti gli altri in queste ultime ore si sta facendo strada nel gossip: Mattia Marciano.

Uomini e Donne anticipazioni gossip e news: Il basso profilo pubblico di Mattia è segno di un’imminente reclutamento fra i tronisti?

Mattia ha partecipato nel noto programma durante l’ultima edizione. Il ragazzo cheaveva scelto di corteggiare Desirée Popper, la modella italobrasiliana, invece di Rosa Perrotta. Mattia è stato uno dei volti più importanti e non è stato scelto, perché Desirèe aveva deciso di abbandonare la trasmissione senza scegliere nessun ragazzo. In questi ultimi giorni, i fan di Marciano hanno notato un comportamento diverso a livello di social. Negli ultimi mesi, il ragazzo pubblicava e aggiornava di continuo i suoi profili. Adesso è quasi del tutto assente e tutto i suoi post riguardano il lavoro, la famiglia e gli amici. Un segnale importante, che potrebbe essere collegato a una sua cooptazione come tronista: a chi sta pere essere scelto infatti, lo staff di Raffaella Mennoia raccomanda di mantenere un profilo pubblico molto basso.