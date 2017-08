Uomini e Donne Anticipazioni Gossip e News: Sonia Lorenzini e Clarissa Marchese sono state fra le troniste più apprezzate di Uomini e Donne. Nell’ultima edizione i loro percorsi in tv hanno appassionato il pubblico che si è goduto i vari colpi di scena. L’ex Miss Italia ha scelto l’ultimo arrivato Federico Gregucci mentre la mantovana ha preferito a sorpresa, quando nessuno se lo aspettava, Emanuele Mauti. Entrambe le coppie sono andate subito a convivere e progettano di sposarsi nell’immediato.

Uomini e Donne Anticipazioni Gossip e News: «Costruiremo una famiglia»

“Entro un anno, un anno e mezzo ci sposeremo e costruiremo una famiglia” di recente il Federico ha rilasciato tale dichiarazione, riportata da Gossip e TV. La data non è ancora stata annunciata, ma la siciliana avrebbe già scelto dove celebrare le nozze. “Entrambi amiamo il mare, lui ha una casa in Sardegna e magari potremmo farlo lì…” ha detto la Marchese. Dunque, è evidente che il matrimonio verrà celebrato durante la bella stagione. Lo stesso sarà per Sonia e Emanuele, che hanno già rivelato che il loro non sarà un matrimonio religioso: solo rito civile.