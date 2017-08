Uomini e Donne Gossip, News e Anticipazioni – Finalmente un nuovo amore per Giorgio Manetti? Il cavaliere fiorentino senior di Uomini e donne è stato sorpreso per le strade di Arezzo accanto a una non meglio identificata bionda. L’avvistamento è stato segnalato dal sito Isa e Chia, che ne ha ricevuto la segnalazione. Solo di un’amica o si tratta di una conoscenza più approfondita? La testimone oculare parla di una certa confidenza tra i due. Una bionda dunque, un’altra dopo la tormentata storia con Gemma Galgani nel dating show di Maria De Filippi. E mentre Giorgio si gode l’estate da gabbiano par suo, la sua ex continua a vivere la sua relazione con Marco Firpo.

Uomini e Donne Gossip, News e Anticipazioni: Giorgio ha più di un motivo per non tornare più a Uomini e Donne?

Se la frequentazione con la misteriosa bionda dovesse proseguire, potrebbe costituire un ulteriore motivo per il cavaliere toscano di non tornare più nello studio di Uomini e donne. Giorgio infatti aveva già confidato al settimanale DiPiù i propri dubbi circa la propria presenza alla prossima stagione del programma, perché impegnato a scrivere la propria autobiografia: “L’ho quasi finito ed è il racconto dei momenti salienti della mia vita. Ho deciso di scrivere perché sono un grande appassionato di letteratura e poi, dopo la mia esperienza a Uomini e Donne, ho il desiderio di farmi conoscere pienamente… C’è pure un capitolo dedicato alla mia avventura in tv, in cui parlo di Gemma. Negli altri capitoli parlo anche della mia vita in America dove sono restato 25 anni”.