Albano e Romina, le ultime news gossip ad oggi 8 agosto 2017

Albano, ultime news ad oggi 8 agosto 2017. Al Bano ha preso definitivamente la decisione di abbandonare i social network e lo ha fatto pubblicando una lettera, di cui ha voluto postare anche la foto. Il cantante di Cellino ha dichiarato di essere stanco e disgustato dalla rabbia e dall’odio degli haters, riferendosi probabilmente alle recenti critiche rivolte contro Loredana Lecciso accusata di aver postato dei fotomontaggi insieme a lui. Sulla sua decisione hanno sicuramente pesato anche gli attacchi subiti da Elena Spiga, l’architetto che ha finora curato il profilo social del cantante.”L’architetto Elena Spiga ha seguito con amore, dignità e verità il mio profilo e in tutti questi anni tutto ciò che ha scritto è frutto della mia voglia di verità”, ha affermato Al Bano.

In difesa del cantautore è intervenuta Rita Dalla Chiesa, sua storica amica. “Mi spiace che un uomo come Al Bano, grande artista e grande imprenditore, sia stato costretto ad autosospendersi dai social per colpa della cattiveria gratuita di alcune persone. Al Bano, con questo gesto, sta difendendo i suoi affetti. Sta dicendo ‘ basta’ all’ingiustizia e all’arroganza gratuita di chi, nell’anonimato, spara a zero sulla sua famiglia”, ha fatto sapere Rita.

Albano e Romina, il tour continua. La splendida tappa in Sardegna.

Intanto, Albano continua a mietere successi professionali. In questi giorni, il tour di Albano e Romina, come riporta Tgcom 24, ha fatto tappa il 6 agosto al Forte Arena, anfiteatro naturale di 5mila posti vicino a Santa Margherita di Pula, in Sardegna. La coppia ha poi salutato i fan, firmato autografi e ringraziato tutta la Sardegna che li ha accolti con grande calore e partecipazione, accompagnandoli per tutto il concerto nei pezzi che li hanno resi un’icona.