Belen Rodriguez e Stefano De Martino, le ultime news gossip all'8 agosto 2017

Belen Rodriguez e Andrea Iannone, le ultime news ad oggi. Belen Rodriguez infiamma ancora di più questa torrida estate con degli scatti, postati su Instagram, che la ritraggono mentre si rilassa in piscina. La showgirl ha postato un video in cui è in bikini e gioca con le bolle in piscina. Nessun accenno alla sua vita sentimentale, ma Belen si dichiara pronta per la nuova stagione di Tu sì que vales. Andrea Iannone, invece, è stato impegnato nella gara di Moto Gp in Repubblica Ceca. Il pilota è caduto nei box: che lo impensieriscano i gossip che vogliono un ritorno di fiamma tra Belen e Stefano?

Stefano De Martino, una nuova fiamma per il ballerino?

Secondo i rumors degli ultimi giorni, Andrea Iannone potrebbe dormire sonni tranquilli: Stefano De Martino, stando alle ultime news gossip, avrebbe appena iniziato una relazione, ma non con Belen. La nuova fiamma del ballerino di Amici pare sia la blogger Gilda Ambrosio, che avrebbe incontrato ad Ibiza. Sui social, amici in comune hanno postato dei video che li ritraggono insieme, ed inoltre sembra che, al ritorno di Gilda in Italia per motivi di lavoro, Stefano l’abbia seguita…