Guida tv, tutti i programmi tv di stasera, martedì 8 agosto 2017, sulle reti Rai, Mediaset e La7

Guida tv completa di martedì 8 agosto 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questa lunedì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmessa la serie Tv L’Ambasciata. Lucas vuole provare ad incastrare, con l’aiuto del console, Eduardo e Patricia. Fatima, intanto, è decisa, e pretende che il marito licenzi Sara. Su Rai 2 andranno in onda i Mondiali di altetica 2017 con la finale di salto con l’asta maschile, finale 300 metri maschile, finale 800 metri maschile, finale 400 metri maschile. Su Rai 3 alle 21:20 andrà in onda Gli occhi cambiano, il nuovo programma di Walter Veltroni. Si parlerà di alcuni aspetti dello sport. Alcuni atleti raccontano la propria storia.

Guida tv di questa sera martedì 8 agosto 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, martedì 8 agosto 2017 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Il laureato. Il neo laureato Benjamin Braddock torna a casa ed inizia una relazione con la signora Robinson. Benjamin conosce la figlia della signora, Elaine, e se ne innamora… Su Canale 5 alle 21:10 spazio alla Supercoppa europea: vedremo la partita tra Real Madrid e Manchester Utd. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda la serie tv Chicago Mad, con gli episodi Eroe per sbaglio, Complicità, I limiti della legge. Stasera La7 trasmetterà In onda, il programma di approfondimento quotidiano condotto da David Parenzo e Luca Telese.