Il Segreto, la trama e le anticipazioni della puntata del 9 agosto 2017: Emilia accetta l’invito a cena di Cristobal. Una nuova puntata della soap Il Segreto andrà in onda domani, mercoledì 9 agosto 2017, alle 18.45 su Canale 5. Secondo le anticipazioni ufficiali, Donna Francisca è sempre più vittima del volere di Cristobal: la donna deve pulire da cima a fondo la villa, perché il militare sta organizzando una cena in cui vuole rimanere da solo con Emilia. Donna Francisca sa che la cattiveria di Cristobal non ha limiti, ma non sa come frenarla. E neanche Emilia sa come tenere a bada il militare: ha rifiutato più volte le sue avance ma adesso, con Alfonso in prigione, non sa un nuovo rifiuto che reazione può scatenare in Cristobal e accetta l’invito…

Il Segreto, la trama e le anticipazioni della puntata del 9 agosto 2017: la felicità di Beatriz e di Matias.

Dolores ha messo in guardia Hernando circa Camila e Nestor, e l’uomo, indagando, scopre che il cubano non è il cugino della moglie ma l’ex fidanzato. Beatriz e Matias, intanto, vivono un momento di grande felicità di coppia: le nuvole sono sparite, i due sono innamorati e fanno molto progetti per il futuro. Fé è molto arrabbiata con Mauricio, che non si è presentato ad un incontro da lei organizzato.