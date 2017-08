Meteo, le previsioni dei prossimi giorni: temporali al Nord, temperature più miti al Sud

Meteo, la situazione al Centro Nord Italia. Il grande caldo che sta affliggendo l’Italia già da una settimana sembra essersi preso una pausa al Nord Italia. Già dalla giornata di domenica ci sono stati diversi rovesci al Nord, ma in particolar modo a partire in particolar modo dalla giornata di domani, correnti fresche porteranno temporali al Centro Nord, con temperature in calo di oltre 10 gradi. Questo periodo di pausa dal grande caldo durerà poco: già nei giorni tra sabato e domenica al Nord, e da lunedì al Sud, ci saranno nuovi aumenti di temperatura, anche se l’intensità di questa bolla di calore dovrebbe essere leggermente inferiore a quella che stiamo vivendo in questi giorni, anche se le temperature saranno comunque superiori alla media di circa 5 gradi.

Meteo, la situazione in Sud Italia.

Al Sud, invece, a partire da venerdì la temperatura dovrebbe diminuire di qualche grado, quando le temperature potrebbero diminuire anche di dieci gradi. Il fine settimana di Ferragosto, quindi, dovrebbe essere caratterizzato da giornate soleggiate ma con temperature più miti, con meno afa.