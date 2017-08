Moda autunno inverno 2017/2018, tutte le tendenze della prossima stagione

Moda autunno inverno 2017/2018, le ultime tendenze: le pellicce, gli slogan e gli abiti floreali. I saldi estivi stanno per finire, ed i negozi di abbigliamento iniziano ad esporre i primi capi delle nuove collezioni autunno inverno 2017/2018. Scopriamo insieme quali sono le tendenze per la prossima stagione fredda. La moda per il prossimo autunno inverno propone diversi stili, diverse tendenze. Di gran moda saranno le pellicce, per un look morbido e grintoso.

Di estrema tendenza continuano ad essere, dopo il successo dello scorso anno, le magliette con gli slogan. Si tratta di t-shirt e felpe con colori accesi e con messaggi simpatici, divertenti, o che mandano messaggi forti. Anche le stampe floreali continueranno ad essere al centro dell’attenzione, specie se impreziosiscono abiti lunghi o corti.

Moda autunno inverno 2017/2018, le ultime tendenze: i colori della prossima stagione fredda.

Per quanto riguarda i colori di tendenza per le nuove collezioni autunno inverno 2017/2018, vedremo primeggiare in particolar modo il rosso, ma non un rosso qualsiasi: si parla di un colore intenso, vivo, caldo. Di gran moda è anche il senape, che vedremo impreziosire sia pantaloni che camicette.