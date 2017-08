Tempesta d’Amore Anticipazioni e tutte le trame delle puntate di martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 agosto 2017 – «Natascha: un’altra commedia degli equivoci!» – Secondo le anticipazioni di Tempesta d’Amore, Natascha tenta di fare tutto il possibile per mettere in salvo il suo matrimonio. Cerca di far credere a Michael che Fabien ha solo cercato di mettere in scena uno scherzo. Il buon dottore, però, non le crede e la caccia via di casa.

Tempesta d’Amore Anticipazioni e tutte le trame delle puntate di martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 agosto 2017 – Adrian geloso!

Clara scopre con piacere che potrà partecipare al concorso che le aprirà le porte per prendere parte, come stilista, alla Settimana della Moda di Berlino. La ragazza festeggia spensierata con William, provocando gelosia in Adrian. Quest’ultimo, intanto, cerca di fare tutto il possibile per dimenticare la Morgenstern e concentrarsi su Desirée. Ma… ogni suo tentativo risulta vano, fallimentare. Gerti fa una richiesta ad André: diventare lo chef dell’Hotel che ha ereditato da un suo ex in Costa Smeralda.