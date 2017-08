Temptation Island 4 Ed. 2017 Gossip e News – Secondo le news e il gossip di Temptation Island non c’è proprio pace per Ruben Invernizzi e Francesca Baroni. Prima c’è stato il falò di confronto, poi tutti gli indizi che portavano a un loro ricongiungimento inaspettato, per non parlare della verità svelata un mese dopo la loro esperienza. Ruben, dopo averla lasciata in tronco con il pensiero e la considerazione di meritarsi molto di meglio, è tornato sui suoi passi andandosela a riprendere come se nulla fosse stato.

Temptation Island 4 Gossip e News – I social non perdonano!

Francesca ha manifestato sui social site – ma non durante Temptation Island – grande amore per il suo Ruben, ma il web e gli utenti social non le credono. Per molti si tratterebbe di “Business” tanto che l’uomo ha già iniziato a sponsorizzare prodotto che gli ex tronisti di Uomini e Donne conoscono molto bene. Sotto l’ultima foto dei due i commenti si sprecano: “Siete due polli”, “Ruben mi hai deluso” oppure “Ma il guinzaglio lei lo ha dimenticato?”. E così via, senza limiti. La coppia Ruben e Francesca dovrà forse aspettare ancora un po’ di tempo prima di essere lasciata in pace..