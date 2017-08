Uomini e Donne Anticipazioni Gossip e News – Teresa Cilia, la famosa ex tronista di Uomini e Donne (ed eroina, insieme al suo partner, di Temptation island) ha incassato immediatamente, per un suo post su Instagram, anche i complimenti del marito Salvatore Di Carlo, che tra i commenti ha aggiunto simpaticamente il suo: “Mi puoi organizzare il mio matrimonio?”, facendo seguire tanti emoji gioiosi. Ma cosa diceva il post? Lo riporta – tra gli altri – il sito Gossipetv.

Uomini e Donne Anticipazioni Gossip e News Teresa Wedding planner!

“Se mi fermo a pensare, capisco quanto può essere importante curare ogni minimo dettaglio!!! #weddingplanner #wedding #weddingday #weddingplanning #buongiornoatutti … a lavoro”, ha da poco scritto su Instagram Teresa, a commento di una foto dove siede con fare rilassato su una panchina immersa nel verde della natura incontaminata. Il tuttto è riferito al nuovo lavoro di wedding planner della Cilia. Insomma, se qualche fan ha intenzione di compiere il grande passo e non ha qualche conoscenza a portata di mano, ora sa a chi potrebbe rivolgersi. A proposito, c’è qualche nascituro in arrivo per la coppia d’Italia? Ne riparleremo in un prossimo gossip!