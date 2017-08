Uomini e Donne Gossip e News – Valentina Dallari non la manda a dire e sbotta secca sui social: “Trovatevi un hobby, mi avete asciugato”, si è lamentata secondo quanto riporta il sito Gossipetv. L’ex tronista continua in una serie di video: “Quello che avete scritto nelle ultime foto non è normale. Invece di criticare la mia vita, pensate alle vostre. Certe frasi sono assurde”. Del resto è comprensibile: la bolognese è stufa di leggere commenti solo ed esclusivamente sul suo peso, sulla sua nuova stazza fisica raggiunta. Che, dopo tutto, non ha niente che non vada, anzi…

Uomini e Donne Gossip e News – Un nuovo fidanzato per Valentina

In fin dei conti la sua vita è piena, intensa, fatta di tanti hobby e interessi. Come quello per la musica, che la sta portando in giro per l’Italia e che le sta dando soddisfazione. Per non parlare poi del nuovo fidanzato: perché, da qualche mese l’ex tronista ha trovato un nuovo amore. Si tratta di Alessandro, un ragazzo che la Dallari ha conosciuto per lavoro e con cui si è creato un feeling a prima vista.