Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 9 agosto 2017: il successp della Carovana per la Giuatizia. Prosegue in Sicilia la Carovana della Giustizia, iniziativa promossa dal partito Radicale per promovere la raccolta firme sulla proposta di legge delle Camere Penali per la separazione delle carriere dei magistrati, amnistia e indulto, superamento del regime del 41 bis e del sistema dell’ergastolo, ed il raggiungimento di 3.000 iscritti al Partito Radicale entro il 31 dicembre 2017. Nei giorni scorsi sono state raggiunte le 2.000 firme per la proposta di legge per la separazione delle carriere tra pm e giudici.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 9 agosto 2017: nuovi casi di evasione durante i permessi premio.

Aumentano i casi dei detenuti evasi durante i permessi premio. Soltanto nei giorni scorsi, due ragazzi appena maggiorenni non hanno fatto più ritorno al carcere minorile di Torino, un altro caso si è registrato a Cremona, e l’ultimo si è verificato a Livorno. Il segretario generale dell’Osapp, Leo Beneduci, critica l’amminisrrazione e la gestione delle strutture di detenzione, puntando in particolar modo l’attenzione sul “rapporto tra l’entità dei reati commessi e della pena, il comportamento tenuto in carcere e i benefici di cui fruire”. Il ministro Orlando, invece, sottolinea come tutti gli evasi sono stati nuovamente catturati, e ricorda che “L’Italia è il Paese che in Europa ha il minor tasso di evasioni”.