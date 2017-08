Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio, le ultime news gossip al 9 agosto 2017

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, l’aria di crisi continua. Una delle coppie, o meglio, delle ex coppie, più chiacchierate dell’estate 2017 sono Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. La fine del loro amore è stato dichiarato dagli stessi Anna e Gigi con un comunicato, in cui si parla di un momento di crisi e si chiede di rispettare la privacy in questo momento delicato. Ma cosa è accaduto realmente tra i due? Che l’amore, come a volte capita, si sia spento piano piano, o è successo qualcosa che lo ha fatto spegnere drasticamente? Vediamo cosa si vocifera in giro.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, Christian Vieri la causa della rottura?

Sul web e sui settimanali di gossip si vocifera che sia stata Anna Tatangelo ad allontanare Gigi e a chiedergli un momento di riflessione. Alcuni sostengono che la bella Anna abbia preso una cotta per Christian Vieri, ma al momento la cantante si è semplicemente trasferita a Roma a casa dei genitori con il figlio Andrea, che continua a considerare l’unico uomo della sua vita. Vedremo se questo amore, nato quando Anna era poco più che una bambina, è realmente destinato a naufragare…