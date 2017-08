Caterina Balivo, le ultime news gossip ad oggi 9 agosto 2017. Caterina Balivo è molto seguita sui social, in particolare su Instagram. Negli ultimi giorni la bella conduttrice ha pubblicato una splendida immagine del marito e del figlio Guido Alberto, sdraiati al mare, accompagnata dalla didascalia:”I mie uomini…Aspettando la principessa”. La foto ha ricevuto più di 12mila like. La splendida famiglia tra poco si allargherà con l’arrivo della piccoloa di casa, visto che il parto di Caterina Balivo è infatti previsto proprio per il mese di agosto.

L’ultima foto della Balivo su Instagram la ritrae mentre fa colazione a letto. Una splendida immagine accompagnata dalla didascalia: “Avete visto già le mie #InstaStories??? Beh non sempre le foto a #colazione vengono proprio come vorresti… tipo queste che trovate su #caterinasecrets su Facebook e in Stories trovate il link al blogpost! Pic by @antonioperfetto #caterinabalivo #brunettaforever #sempreconilsorriso”. La bella Caterina si rilassa nelle ultime settimane della gravidanza in attesa di abbracciare la piccola figlioletta!

Avete visto già le mie #InstaStories??? Beh non sempre le foto a #colazione vengono proprio come vorresti… tipo queste che trovate su #caterinasecrets 💅🏼 su Facebook e in Stories trovate il link al blogpost! Pic by @antonioperfetto #caterinabalivo #brunettaforever #sempreconilsorriso