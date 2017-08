Francesco Totti e Ilary Blasi, le ultime news gossip al 9 agosto 2017

Ilary Blasi e Francesco Totti, le ultime news: untima tappa di vacanze a Sabaudia! Vacanze finite per Francesco Totti e la moglie Ilary Blasi. I due si sono goduti un lungo periodo di riposo al mare, prima a Mykonos, poi a Sabaudia ed infine a Ponza. Il settimanale Chi ha immortalato alcuni degli ultimi attimi di vacanza a Sabaudia, dove Ilary e Francesco, insieme ai figli, si sono divertiti e rilassati. Dopo Sabaudia, la famiglia Totti è giunta a Ponza, dove ha incontrato Simone Inzaghi e Alberto Aquilani. Ilary e Francesco hanno dovuto ben presto salutare gli amici per fare ritorno a Roma: una nuova stagione di lavoro li attende!

Ilary Blasi e Francesco Totti, le ultime news: la nuova avventura lavorativa di Francesco.

Ilary Blasi sarà impegnata nella conduzione del Grande Fratello Vip 2, in onda su Canale 5 a partire dall’11 settembre 2017, mentre Francesco tornerà nella Roma, ma stavolta da dirigente. Francesco nella giornata di ieri si è presentato a Trigoria per seguire l’allenamento della Roma al fianco del direttore generale Mauro Baldissoni e del direttore sportivo Monchi. Il campione giallorosso ha, come dirigente, un contratto quinquennale con la Roma da 600 mila euro a stagione.