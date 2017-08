Guida tv, tutti i programmi tv di oggi, mercoledì 9 agosto 2017, sulle reti Rai, Mediaset e La7

Guida tv completa di mercoledì 9 agosto 2017: tutti i programmi televisivi in prime time sulle tre reti Rai le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi che andranno in onda questa sera, 2 agosto 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda SuperQuark, condotto dall’eccellente Piero Angela, che stasera ci porterà ancora in Thailandia, nella regione detta la ‘ciotola di riso della nazione’. Su Rai 2 andranno in onda i Mondiali di atletica 2017. Tra le gare in programma vedremo le batterie dei 5000 metri maschili, la finale del lancio del peso femminile, le semifinali 200 metri maschili, la finale 400 metri ad ostacoli maschile, la finale 400 metri femminile. Su Rai 3 andrà in onda il film La Principessa Sissi.

Passiamo alle reti Mediaset: su Rete 4 alle 21:15, vedremo la partita di calcio Milan – Betis Siviglia. Su Canale 5 vedremo la serie tv La Regina di Palermo. Rosy è afflitta per la morte del fratello Carmine, ed intanto assiste il fratello Nardo nella sua latitanza e nella lotta per accaparrarsi il traffico di droga a Palermo. Su Italia 1 alle 21:15 vedremo Battiti Live, un programma di intrattenimento in cui artisti italiani e internazionali si esibiscono nelle piazze di Puglia e Basilicata. Su La7, infine, andrà in onda il film Totò truffa. Antonio mantiene la figlia in un collegio grazie ad alcune piccole truffe con Felice.