Il Segreto, la trama e le anticipazioni della puntata del 10 agosto 2017

Il Segreto, le anticipazioni e la trama della puntata del 10 agosto 2017: l’incubo di Emilia. Torna domani, 10 agosto 2017, un nuovo appassionante episodio della soap di Canale 5 Il Segreto. La puntata di oggi, come abbiamo scoperto leggendo le nostre anticipazioni ufficiali, si chiuderà lasciando i telespettatori con il fiato sospeso: Cristobal ha invitato a cena Emilia, l’ha narcotizzata e l’ha portata via in braccio… Cosa sarà accaduto mentre Emilia non era cosciente? Scopriamo quanto rivelano le anticipazioni ufficiali della puntata di domani, giovedì 10 agosto 2017. Emilia, al suo risveglio, ha subito un subbio: teme che sia stata violentata da Cristobal, e fugge via dalla villa. Questo pensiero le risulta orribile: che Cristobal sia davvero potuto arrivare a tanto pur di averla?

Il Segreto, le anticipazioni e la trama della puntata del 10 agosto 2017: la confessione di Camila.

Camila, intanto, si trova alle strette. Nestor arriva ad infiltrarsi addirittura nella camera da letto della sua ex fidanzata, e così la donna, pur di proteggere la figlia, confessa a Nestor che Belen è morta durante viaggio versola Spagna. La reazione di Nestor sarà molto violenta…

Rosario, intanto, si rende conto che la sua famiglia ha fatto del male a Nicolas: non può essere lui l’assassino dell’amata figlia. Matias, dunque, cambia atteggiamento nei confronti del fotografo.