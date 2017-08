Il Segreto, le anticipazioni spagnole: fine dell'amore tra Matias e Beatriz?

Il Segreto, le anticipazioni spagnole delle prossime settimane. Le anticipazioni spagnole della soap Il Segreto svelano incredibili particolari. Nelle puntate in onda in Italia stiamo assistendo al ritrovato amore tra Beatriz e Matias: i due si sono chiariti, sono finalmente felici e fanno tanti progetti per il futuro. Le cose, però, sembrano essere destinate ad andare diversamente… Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle puntate spagnole della soap Il Segreto.

Il Segreto, le anticipazioni spagnole: Matias sposa Marcela.

Secondo le anticipazioni spagnole de Il Segreto, Marcela, dopo aver avuto una brevissima relazione con Matias, scopre di essere incinta e lo comunica al ragazzo. Matias è confuso: ama Beatriz, ma non vuole lasciare Marcela sola con un bambino, così decide di sposarla. Beatriz e Matias, però, si amano ancora, e ben presto diventano amanti. Non possono fare a meno l’uno dell’altra, e si incontrano per degli appuntamenti clandestini in un capanno, dove trascorrono delle ore piene d’amore. Martias trova delle scuse con Marcela per potersi allontanare di casa, ed in particolare un giorno, per poter correre da Beatriz, dice a Marcela di dover aiutare un suo amico a recuperare del bestiame finito in un burrone.

Una tempesta è in arrivo, e Marcela, sapendo Matias impegnato in un burrone a salvare il bestiame dell’amico, corre per avvisarlo, ma viene colpita da un albero caduto durante la tempesta. Le sue condizioni appaiono subito gravi. Matias, a questo punto, potrebbe decidere di stare vicino alla moglie e di allontanare Beatriz, che potrebbe decidere di cedere alle lusinghe del socio di suo padre, Aquino.