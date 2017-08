Notte di San Lorenzo 2017, gli eventi. Il fascino unico delle stelle cadenti accompagnato dalle eccellenze enogastronomiche del territorio. Sarà questo Calici di Stelle a Rapolano Terme (Siena), in programma giovedì 10 agosto dalle 19,30 nel centro storico e venerdì 11 agosto a Serre di Rapolano a partire dalle 19,30. Le iniziative sono organizzate dall’amministrazione comunale e dall’Associazione Nazionale Città del Vino in collaborazione con le associazioni e i ristoratori del territorio.

Notte di San Lorenzo 2017, gli eventi. Calici di stelle a Rapolano Terme.

La notte di San Lorenzo sarà animata da una festa per le vie del centro storico con 5 punti di assaggi e degustazione di prodotti tipici e vini, allestiti dai ristoratori, dalle associazioni del paese e dal Consorzio Vini Doc Grance Senesi. I carnet costeranno 10 euro e conterranno 4 coupon per gli assaggi e 3 per i calici. Musica protagonista con le esibizioni dal vivo in Piazza del Castellare e in piazza Matteotti. In piazza della Repubblica sarà allestito il tradizionale punto di osservazione astronomica, a cura del Gruppo Astrofili Rapolano.

Notte di San Lorenzo 2017, gli eventi più belli in programma giovedì 10 agosto 2017: Calici di stelle a Serre.

Venerdì 11 agosto, invece, le iniziative si spostano nel centro storico di Serre di Rapolano dove, in Piazza Medaglia Oro Biagini, sarà allestito un punto degustazione di prodotti e vini a cura dell’Hostaria del Benandante. In piazzetta dell’Apparita, fuori Porta San Lorenzo, invece, sarà allestito un punto per l’osservatorio astronomico. Per tutta la sera apertura straordinaria dei tesori architettonici di Serre: il Museo dell’Antica Grancia, il Granaione, la Chiesa di Santa Caterina e il Teatrino Gori- Martini. La serata è organizzata anche grazie alla collaborazione delle associazioni del territorio.