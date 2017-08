Parigi, un’auto travolge un gruppo di soldati: possibile attacco terroristico. Le ultime news.

Parigi, un’auto travolge un gruppo di soldati. Le ultime news. Un’automobile ha travolto un gruppo di soldati francesi a Levallois-Perret, nel dipartimento di Hauts-de-Seine, alla periferia di Parigi: secondo la Prefettura, almeno sei soldati sono rimasti feriti, e due sono in gravi condizioni. La Prefettura, intanto, ha fatto sapere che “al momento si tratta di un incidente, è in corso un’indagine”. Per il sindaco di Levallois, Patrick Balkany, si tratta invece di “un atto indubbiamente deliberato”: secondo il primo cittadino l’auto, una Bmw, sostava in attesa e all’improvviso ha accelerato “molto velocemente” travolgendo il gruppo di 6 militari del 35mo reggimento di fanteria. Balkany, intervistato da France Info, condanna quello che potrebbe essere un eventuale attacco contro il personale militare della sua città: “Sarebbe un’aggressione intollerabile, lo trovo vergognoso”, ha dichiarato.

La ricostruzione del fatto: un uomo con il suo veicolo si è lanciato contro una pattuglia di militari a Levallois-Perret, nell’Hauts-de-Seine, alle porte di Parigi. Sei soldati sono rimasti feriti, due in modo grave e già trasferiti all’ospedale militare. La notizia dell’incidente, avvenuto in Place de Verdun, è stata confermata dalla polizia di Parigi con un post su Twitter, dove si precisa che le autorità sono alla ricerca del veicolo. Un’operazione di polizia è in corso per individuare il veicolo in fuga. Non è ancora chiaro se all’interno del veicolo ci fossero una o più persone. L’aggressione è avvenuta alle 8.35 di questa mattina, quando i militari impegnati nell’operazione anti terrorismo uscivano dalla loro caserma.