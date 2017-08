Stefano De Martino, Gilda Ambrosio, Max Biaggi, Bianca Aztei, Sabatini, Benetti: le news ad oggi 9 agosto 2017

Max Biaggi e Bianca Aztei, le ultime news. L’incidente subito da Max Biaggi ha reso ancora più forte il legame tra lui e la compagna, Bianca Aztei, che nei giorni più difficili non l’ha abbandonato neanche per un secondo. Al settimanale ‘Nuovo’ Bianca ha detto di essere pronta ad avere dei figli con Biaggi. “Mettere su famiglia è un traguardo importante e non faccio mistero del mio senso materno. Adoro i bambini, ho scelto come nome d’arte Bianca ispirata dalla loro purezza”, ha raccontato. Al magazine ha poi rivelato come ha conosciuto Max e il modo in cui lui l’ha conquistata. “Ci siamo conosciuti a casa di amici a Lugano. Per lui è stato un colpo di fulmine; io non pensavo potesse cominciare una storia. Ero impegnata a smaltire la batosta della mia relazione precedente che mi aveva fatto soffrire. Max ha avuto pazienza, mi ha corteggiata in maniera elegante. Ha saputo aspettare e mi sono innamorata. Stiamo insieme da due anni: non avrei potuto scegliere uomo migliore”, ha concluso.

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, le ultime news gossip ad oggi.

Dopo i primi rumors e gli avvicinamenti sospetti, adesso è arrivato il bacio. Stefano De Martino e la blogger Gilda Ambrosio sono stati pizzicati in barca a Ibiza da settimanale Chi di questa settimana e Tgcom24 offre in anteprima gli scatti della romantica gita. Il ballerino e la fashion blogger si frequenterebbero già da alcune settimane. La coppia è stata adesso paparazzata al largo dell’Isola di Ibiza e poi su una spiaggia di Formentera, mentre si scambia baci e coccole. Per Stefano De Martino in arrivo un nuovo amore, a dispetto delle voci di un riavvicinamento con la sua ex Belen Rodriguez?

Alice Sabatini e Gabriele Benetti, le ultime news gossip ad oggi 9 agosto 2017.

Alice Sabatini e Gabriele Benetti sono felici e innamorati. La bella Alice lo ha raccontato al settimanale ‘Diva e Donna’. “Fin da subito abbiamo deciso di andare a convivere a Roma: è stato molto naturale. All’inizio avevo un po’ di paura ma ho capito che lui è l’uomo della mia vita. Anche se ho messo subito in chiaro le cose: ‘Non voglio fare la casalinga!'”, ha rivelato.

Alice ha poi parlato della diversità di carattere con Gabriele: i due si completano a vicenda. “Abbiamo un carattere molto simile perché ridiamo molto e ci piace scherzare su tutto: anche se io sono quella sbadata e casinista che combina guai, mentre lui è più calmo, non si arrabbia mai e mi consiglia su tutto”, ha spiegato.

“Ci completiamo. Poi, oltre, alla passione per lo sport, condividiamo anche quella per i viaggi: non ci piace stare fermi e quest’estate la stiamo vivendo al massimo, dal mare alla montagna, sempre in giro”, ha poi concluso.

